Suriye’de ilk ortak tatbikat

Rus ajansı Sputnik’in aktardığına göre, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç’e, Rus ve Türk askerlerinin militanları etkisiz hale getirmeye, zarar gören teçhizatları tahliye ve yaralılara yardıma yönelik ortak tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti. Grinkeviç, Rus askeri polisleri ve Türk askerleri arasında Suriye’de ilk kez ortak tatbikat gerçekleştirildiğini ifade etti. Grinkeviç’e göre, tatbikat kapsamında yasadışı oluşumların ve sabotaj gruplarının birlikte etkisiz hale getirilmesi, zarar gören teçhizatların tahliyesi, yaralılara tıbbi yardım sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirildi. Grinkeviç, 31 Ağustos’taki ilk tatbikatla, Rus ve Türk güçlerinin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde yürüttüğü ortak devriyenin güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib bölgesinde Türkiye ile yürüttükleri çalışmaların ilerlediğini söyledi. Türkiye ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yaptıkları çalışmaları değerlendiren Lavrov, “İdlib’de hala çok iş var ama ilerlemelerin olduğunu görüyoruz ve en önemlisi orada kanlı olay yok” dedi. İdlib’deki M4 kara yolunda Türkiye ile Rusya birliklerince ortak devriyelerin gerçekleştirildiğini hatırlatan Lavrov, “Aşırılıkçıların direnmesiyle yolun devriyesi hızlı şekilde ilerlemiyor. Ancak her defasında birkaç kilometre eklendi. Devriye, son günlerde yolun tamamında gerçekleşti” yorumunda bulundu.