MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Suriye’de Rusya’nın dikkat çekici hareketliliği
ABONE OL
29.12.2020 - 07:00 |

Suriye’de Rusya’nın dikkat çekici hareketliliği

Rusya’nın son günlerde Suriye’deki hareketliliği yeniden dikkat çekmeye başladı. Rusya, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Haseke ve çevresinde varlığını güçlendirmeyi sürdürerek, asker sayısını 1000’e çıkardı. Bununla birlikte Ayn İsa beldesinde de YPG’nin neden olduğu olaylar başlarken, o bölgeye de Rus güvenlik gücü takviyesi yapıldığı belirtiliyor.

Suriye’de Rusya’nın dikkat çekici hareketliliği

 

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya, Fırat Nehri’nin doğusundaki Haseke ilinde son 1 aydır üs ve diğer askeri noktalarına yığınak yapmaya hız verdi. Rus ordusu, aralık ayı süresince Lazkiye ilindeki Hmeymim Hava Üssü’nden nakliye uçaklarıyla yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı araç ve lojistik malzemeyi Haseke’nin Kamışlı ilçesine gönderdi.

Askerlerin, Esad rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı ve yakınındaki Rus üssünde konuşlandığı, takviyelerin ardından havaalanı ve çevresinde konuşlu Rus askerlerinin sayısının iki katına çıkarak 1000’i bulduğu kaydediliyor. Rusya’nın, ülkenin farklı bölgelerinde rejim saflarında bulunan ve özel olarak desteklediği gruplardan seçtiği 1200 kişiye de Kamışlı Havaalanı’nda ağır silah ve keskin nişancılık gibi alanlarda eğittiği haber veriliyor.

KARAKOLA TACİZ!

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesini Beşar Esad rejimine bırakmasını isteyen Rusya’ya, önceki gün askeri karakolu taşlatarak karşılık verdi. Belde merkezinde, Rus askerlerinin karakol olarak kullandığı okulun  önünde toplanan kalabalık, Türkiye ve Rusya karşıtı sloganlar attı. Rusya’yı, Ayn İsa’yı YPG/PKK’nın elinden almaya çalışmakla suçlayan kalabalık, askeri karakolu taşladı. Bunun üzerine Rusların bölgeye takviye personel yolladığı belirtiliyor.

Milliyet'te Gündem (29 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suriyeli hacker çetesi! 30 milyon lira ortada kaldı

Suriyeli hacker çetesi! 30 milyon lira ortada kaldı

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

Son dakika... Hücre evi baskınında şok görüntü! Kadın iç çamaşırıyla selfie...

Son dakika... Hücre evi baskınında şok görüntü! Kadın iç çamaşırıyla selfie...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet