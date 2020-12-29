Suriye’de Rusya’nın dikkat çekici hareketliliği

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya, Fırat Nehri’nin doğusundaki Haseke ilinde son 1 aydır üs ve diğer askeri noktalarına yığınak yapmaya hız verdi. Rus ordusu, aralık ayı süresince Lazkiye ilindeki Hmeymim Hava Üssü’nden nakliye uçaklarıyla yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı araç ve lojistik malzemeyi Haseke’nin Kamışlı ilçesine gönderdi.

Askerlerin, Esad rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı ve yakınındaki Rus üssünde konuşlandığı, takviyelerin ardından havaalanı ve çevresinde konuşlu Rus askerlerinin sayısının iki katına çıkarak 1000’i bulduğu kaydediliyor. Rusya’nın, ülkenin farklı bölgelerinde rejim saflarında bulunan ve özel olarak desteklediği gruplardan seçtiği 1200 kişiye de Kamışlı Havaalanı’nda ağır silah ve keskin nişancılık gibi alanlarda eğittiği haber veriliyor.

KARAKOLA TACİZ!

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesini Beşar Esad rejimine bırakmasını isteyen Rusya’ya, önceki gün askeri karakolu taşlatarak karşılık verdi. Belde merkezinde, Rus askerlerinin karakol olarak kullandığı okulun önünde toplanan kalabalık, Türkiye ve Rusya karşıtı sloganlar attı. Rusya’yı, Ayn İsa’yı YPG/PKK’nın elinden almaya çalışmakla suçlayan kalabalık, askeri karakolu taşladı. Bunun üzerine Rusların bölgeye takviye personel yolladığı belirtiliyor.