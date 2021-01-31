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31.01.2021 - 16:46 | | AA/DHA

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları: 10 ölü, 24 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları: 10 ölü, 24 yaralı

Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi. 

Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Azez'deki patlamadan kısa süre sonra, Bab ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi. 

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.  

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

İNSANLIK DÜŞMANI PKK’LI TERÖRİSTLER 10 SİVİLİN CANINA KIYDI

Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen patlamalara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab’da sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı PKK/YPG’li teröristler 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi de yaraladı" denildi.

Ölümden mucize kurtuluş kameradaHindistan'da motosikleti arızalanan sürücü hızla gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş, tren istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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