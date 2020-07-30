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30.07.2020 - 07:00 |

Suriye’ye ‘kopya’ Ayasofya yapacaklar!

Türkiye’de müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’nın bir kopyasının, kilise olarak Suriye’de inşa edileceği öne sürüldü.

Suriye’ye ‘kopya’ Ayasofya yapacaklar!

Lübnan medyasında yer alan ve Euronews’un aktardığı habere göre, kilisenin, Hama kentinde Ortodoks toplumunun yoğunlukta yaşadığı Sukaylebiye ilçesinde yapılması planlanıyor. Lübnan basınına göre Ayasofya’nın replikasının yani kopyasının inşası fikri, önce Hama Rum Ortodoks Piskoposu Nicolos Baalbaki’den onay aldı, ardından Suriye’de konuşlu Rus ordu yetkililerine sunuldu. Esad yönetiminin Ayasofya’nın replikasını inşa ettirerek, hala “Hristiyan toplumunun koruyucusu” olduğunu göstermeye çalıştığı yorumları yapılıyor.

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