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HaberlerDünya Haberleri Suudi Arabistan, corona virüsü nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu!
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12.03.2020 - 09:14 |

Suudi Arabistan, corona virüsü nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu!

Suudi Arabistan, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle kendi vatandaşları ile ülkede ikamet eden yabancıların pek çok ülkeye yapacağı seyahatleri geçici olarak durdurdu.

Suudi Arabistan, corona virüsü nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu!

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistanlılar ile ülkede ikamet edenlerin AB üyesi ülkeler, İsviçre, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Filipinler, Sudan, Etiyopya, Güney Sudan, Eritre, Kenya, Cibuti ve Somali'ye yapacağı seyahatler askıya alındı.

Bu ülkelerden gelecek olanların da ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Karar kapsamında, Ürdün ile olan sınır kapılarından kargo ve diğer ticari amaçlı nakliye seferleri ile istisnai durumlar haricinde yolcu giriş çıkışı da durduruldu.

Suudi Arabistanlılar ile mukimlere, karar yürürlüğe girmeden önce ülkeye dönmeleri için 72 saat süre tanındı.

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Covid-19 vaka sayısının 21'e yükseldiğini duyurmuştu.

E-5'te tabancalı maganda dehşeti!İstanbul E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasında oturan arkadaşıyla trafikte ilerlerken iken, tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Mega kentte adeta terör estiren maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.
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