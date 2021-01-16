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16.01.2021 - 16:08 | | AA

Suudi Arabistan, Doha büyükelçiliğini yeniden açıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, ülkesinin Katar'ın başkenti Doha'daki büyükelçiliğinin kısa süre içinde açılacağını belirtti.

Suudi Arabistan, Doha büyükelçiliğini yeniden açıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Riyad da bir araya geldi.

Al Suud, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Doha büyükelçiliğimiz gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra birkaç gün içinde açılacaktır." dedi.

Ülkesinin Katar'la tam diplomatik ilişkiler kuracağını kaydeden Al Suud, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Ula kentinde düzenlenen ve Körfez'de uzlaşının sağlandığı zirvenin Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) rolüne olumlu yansıyacağını ifade etti.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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