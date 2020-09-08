Suudi Arabistan Hakkında Bilgiler; Suudi Arabistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Yeşil renkli Suudi Arabistan bayrağında Arapça Kelime-i Tevhid yazılıdır. Türkçe anlamı ''Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir'' olan Tevhid'in altında bir kılıç yer alır. Kılıç, Suudi Arabistan ordusunun gücünü, ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve birlik- beraberliğini temsil eder. 15 Mart 1973 tarihinde resmi bayrak olarak kabul edilmiştir. Ülkede toplam 105 şehir bulunuyor. En önemli şehirleri arasında Müslümanlar için kutsal olan Mekke ve Medine yer almaktadır. 1.200 kilometrekarelik alana sahip Mekke'nin diğer adı Mekke-i Mükerreme'dir. Her yıl 4 milyona yakın kişi İslam'ın 5 şartından biri Hac ibadeti için bu şehirdeki Kabe'yi ziyaret ediyor. Mescid-i Haram, Arafat Dağı, Safa ve Merve dağları da bu kentte yer alıyor. 601 metre yüksekliğindeki Ebrac - El Beyt binası da Mekke'nin sınırları içerisindedir. 120 katlı olan yapı Suudi Arabistan'ın en yüksek binasıdır.



Suudi Arabistan Nerededir?



Asya kıtasının en büyük ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, birçok ülke sınır komşusudur. Ülkenin doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, kuzeydoğusunda Irak, güneydoğusunda ise Umman yer alır. Ürdün, İsrail ve Yemen diğer sınır komşuları arasında yer alıyor.



Suudi Arabistan Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Suudi Arabistan'ın nüfusu resmi olmayan rakamlara göre 34.813.871'dir. Ülkenin %90'ı Arap ve %97'si Müslümandır. Çok sayıda kabilenin bulunduğu ülkede Asya ve Afrika kökenli kişiler nüfusun 'unu oluşturuyor.



Suudi Arabistan'ın Başkenti Neresidir?



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dır. 1.913 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan kent, aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Başkentte yaklaşık 5 milyon 200 bin kişi yaşamaktadır. Riyad, Suudi Arabistan'ın turizm ve ticaret merkezidir. 15 belediyeye ayrılan şehir, Arap Yarımadasının merkezinde yer alıyor. Dünyaca ünlü Kingdom Centre binası, Riyad'ın en önemli binalarından biridir. 99 katlı gökdelen 302 metre yüksekliğindedir. Doğal parkları ile ünlü olan başkentin en fazla turist çeken diğer yerleri şunlardır: Kral Abdülaziz Merkezi, Hanifah Vadisi, Salam Parkı, Faysaliye Kulesi ve Al Hokair Tema Parkı.



Medine, Mekke ve Riyad ile birlikte Suudi Arabistan'ın en kalabalık ve en büyük üç şehrinden biridir. Hicaz Bölgesinde yer alan şehrin diğer adı Medine-i Münevvere'dir. Medine'nin 450 km. kuzeyinde bulunan kentin nüfusu yaklaşık 1 milyon 200 bindir. Uhud Dağı, Mescid-i Nebevi, Dar Al Madınah Müzesi ve Mescid-i Kıbleteyn Medine'nin sınırları içerisindedir.



Suudi Arabistan'ın en kalabalık diğer şehirleri ve bölgeleri şunlardır: Cidde, Ed Dammam, Hufuf, Abha, Necrah, El Huber, Tebük, Hafar El Batin, Bedir, Bişa, Uneyze, El Harc ve Hamis Muşayt'tır.



Suudi Arabistan'ın Para Birimi Nedir?



Ülkenin para birimi Suudi Arabistan Riyali'dir. Madeni paraların en büyüğü 100 halata, banknotların en büyüğü ise 500 Riyal'dir. Suudi Arabistan Para Ajansı, ülkenin para basma, dağıtma ve ihraç yetkisine sahip tek kurumudur.



Suudi Arabistan'ın Konuşulan Diller



Suudi Arabistan'ın resmi dili Arapçadır. Bölgeden bölgeye lehçe farklılıkları bulunmaktadır. Bunun dışında İngilizce, en çok konuşulan yabancı dillerin başında geliyor. Ülkenin yaklaşık %30'u İngilizce bilmektedir.



Suudi Arabistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Aynı zaman dilimini kullanan Suudi Arabistan ile Türkiye arasında saat farkı bulunmamaktadır.