Suudi Arabistan ile Katar barıştı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın, 5 Haziran 2017’de “terör gruplarını desteklediği” suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesi ve ekonomik ambargo uygulamasıyla Körfez’de başlayan krizde önemli bir adım atıldı. Krizin başından bu yana arabuluculuk çabalarını sürdüren Kuveyt’in Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, iki ülke arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını açıkladı. Kuveytli Bakan, “Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının dün akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Al Sani’nin, bugün Suudi Arabistan’da düzenlenecek 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi’ne katılacağı duyurulurken, Prens Selman, zirvenin “sözde ve eylemde birlik toplantısı” olacağını belirtti.

Uzlaşmaya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri’nden “Körfez birliğini yeniden sağlayacağımız tarihi bir zirvenin arifesindeyiz” açıklaması gelirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in payının büyük olduğu belirtilen anlaşmanın bugün KİK Zirvesi’nde imzalanacağı ifade edildi.

Ankara memnun

Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz bu ihtilafın ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır” denildi.