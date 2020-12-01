MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Suudi Arabistan, İsrail uçaklarına hava sahasını açtı
ABONE OL
01.12.2020 - 09:52 | | AA

Suudi Arabistan, İsrail uçaklarına hava sahasını açtı

Aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) seferlerinde İsrail uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan, İsrail uçaklarına hava sahasını açtı

İsrail'in I24news kanalında yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin, Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarına hava sahasını kullanmasına izin vermesi için Washington'dan girişimde bulunmasını istediği belirtildi.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in devreye girdiği ve Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarının BAE seferlerinde hava sahasını kullanmasına izin verdiği ifade edildi.

Böylece İsrailli firmaların bu aydan itibaren başlayacakları BAE uçuşlarındaki rotası yarıdan fazla kısalmış oldu.

Söz konusu iznin sadece BAE için geçerli olduğu ve İsrailli firmaların diğer ülkelere yapacağı uçak seferlerinde Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına izin verilmeyeceği dile getirildi.

İsrail ile BAE arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Tel Aviv'den bir heyet 31 Ağustos'ta Abu Dabi'ye gitmişti.

Kushner'in öncülük ettiği bazı ABD'li yetkiler İsrail heyetiyle birlikte aynı uçakla Tel Aviv'den Abu Dabi'ye hareket etmiş, söz konusu uçak, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'ye ulaşmıştı.

    Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti!Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Laçın iline 28 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ALES ertelendi mi, iptal mi oldu? ALES/2 sınavı ne zaman? 2020 ÖSYM açıklaması var mı?

    ALES ertelendi mi, iptal mi oldu? ALES/2 sınavı ne zaman? 2020 ÖSYM açıklaması var mı?

    Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

    Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

    Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

    Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

    AÖL sınavları ertelendi mi? Son dakika Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları iptal mi oldu?

    AÖL sınavları ertelendi mi? Son dakika Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları iptal mi oldu?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet