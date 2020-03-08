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08.03.2020 - 18:14 | | AA

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle Katif kentini karantinaya aldı

Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin doğusunda Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Katif kentini, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya aldı.

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle Katif kentini karantinaya aldı

 

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın bir Sağlık Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberde, ülkede tespit edilen tüm vakaların Katif kentinden olduğu belirtildi.

Karantiya alınan Katif'te ihtiyati tedbirler artırılırken, bu kapsamda sağlık merkezleri, eczaneler, akaryakıt istasyonları ve güvenlik güçleri dışındaki devlet ve özel kurumlardaki çalışmalar da askıya alındı.

Haberde, kente giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulduğu, ancak ticari ve gıda nakliyesinin devam edeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı da Katif kentinde Kovid-19 salgını nedeniyle bugünden itibaren 2 hafta boyunca eğitime ara verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 4 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 11'e yükseldiği kaydedildi.

Kutunun kapağı açılınca şaşkına döndüler8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda çeşitli etkinlikler yapıldı. Kadın yolculara çiçekle verildi, özel yolcu salonlarında ağırlandı, pastalar ikram edildi.
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