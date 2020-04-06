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06.04.2020 - 20:10 | | AA

Suudi Arabistan ve BAE'de corona virüsten can kayıpları arttı

Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 38'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 11'e yükseldi.

Suudi Arabistan ve BAE'de corona virüsten can kayıpları arttı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede 4 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada 60 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve son verilerle ülke genelindeki toplam vaka sayısının 2 bin 523'e çıktığı kaydedildi.

Şu ana kadar virüs kaynaklı can kayıplarının 38 olduğu Suudi Arabistan'da, toplam 551 kişinin ise hastalıktan kurtulduğunu aktarıldı.

BAE'de ölü sayısı 11 oldu

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle yabancı uyruklu bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 11'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 227 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 76'ya çıktığı aktarıldı.

Ülkede ayrıca 167 kişinin ise koronavirüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

 

 

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