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26.05.2020 - 19:59 | | AA

Suudi Arabistan ve Katar'da corona virüs kaynaklı can kayıpları arttı

Corona virüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 411'e, Katar'da 28'e yükselirken, Bahreyn, Lübnan veFilistin'de vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan ve Katar'da corona virüs kaynaklı can kayıpları arttı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 411 olduğu, vaka sayısının 76 bin 726'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 48 bin 450 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 28'e, vaka sayısının 47 bin 207'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 11 bin 844 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 9 bin 223'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 916 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının bin 140'a yükseldiği, iyileşen sayısının 689 olduğu belirtildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığınca da vaka sayısının 605'e, iyileşen sayısının 475'e yükseldiği aktarıldı.

 

    Fethiye'de, 14 gündür kayıp olan dağcının cansız bedenine ulaşıldıMuğla'nın Fethiye ilçesinde 14 gün önce kaybolduğu bildirilen dağcının cansız bedeni bulundu.
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