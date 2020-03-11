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11.03.2020 - 20:01 | | AA

Suudi Arabistan ve Tunus'ta vakalar artıyor!

 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Suudi Arabistan'da 21, Tunus'ta 7'ye yükseldi.

Suudi Arabistan ve Tunus'ta vakalar artıyor!

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdulali başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında 3 bin 500 kişinin muayene edildiğini, bunlardan 21'inde virüs tespit edildiğini belirtti.

Virüsün tespit edildiği kişilerin Riyad, Şarkiye, Mekke ve Cidde kentlerinden olduğuna işaret eden Abdulali, bu sayının gelecek günlerde artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Abdulali, ülkede evde karantina altına alınanların sayısının ise 2 bin 500 olduğunu kaydetti.

Öte yandan ülkede eğitime ara verilmesi, camilerde ders yapmaya ve uzun zaman geçirmeye izin verilmemesi ve cuma hutbelerinin 15 dakikayla sınırlandırılması gibi önlemler alındı.

Tunus'ta da durum benzer

Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki de parlamentodaki sağlık komitesinin toplantısında, Mısır'dan gelen bir vatandaşın virüse yakalandığının tespit edildiğini bildirdi.

Mekki, toplantıda virüsle mücadele yollarının ve hükümetin izleyeceği önlemlerin ele alındığını söyledi.

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