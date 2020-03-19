19.03.2020 - 23:23 | | AA
Suudi Arabistan ve Ürdün'de koronavirüs vaka sayısı arttı
Yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 274'e, Ürdün'de 69'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, 36 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 274'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlık, virüs tespit edilen bu 36 kişiden 17'sinin Fas, İngiltere, İspanya, İran, Pakistan, Kuveyt, Irak, Hindistan, ABD veya Mısır geçmişi olduğu, 19'unun ise daha önce virüs tespit edilenlerle temas ettiği bilgisini verdi.
Şu ana kadar koronavirüs tespit edilen 8 kişinin iyileştiği aktarılan bakanlık açıklamasında, 2 hastanın durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.
Ürdün Sağlık Bakanlığı da ülkede 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 69'a yükseldiği kaydedildi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı