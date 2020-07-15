15.07.2020 - 19:14 | | AA
Suudi Arabistan'da bir günde 42 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 42 artarak 2 bin 325'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 671 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 325'e, vaka sayısı da 240 bin 474'e çıktı.
Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşan kişi sayısının da 183 bin 48 olduğu aktarıldı.
Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anılıyorFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.