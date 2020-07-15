MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Suudi Arabistan'da bir günde 42 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
15.07.2020 - 19:14 | | AA

Suudi Arabistan'da bir günde 42 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 42 artarak 2 bin 325'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da bir günde 42 kişi hayatını kaybetti

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 671 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 325'e, vaka sayısı da 240 bin 474'e çıktı.

Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşan kişi sayısının da 183 bin 48 olduğu aktarıldı.

Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anılıyorFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Gri listedeki terörist teslim oldu

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Gri listedeki terörist teslim oldu

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

15 Temmuz gazisi o anları anlattı! Uyanır uyanmaz 'darbe oldu mu?' diye sordu

15 Temmuz gazisi o anları anlattı! Uyanır uyanmaz 'darbe oldu mu?' diye sordu

Sıradaki Haber