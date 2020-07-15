Suudi Arabistan'da bir günde 42 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 671 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 325'e, vaka sayısı da 240 bin 474'e çıktı.

Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşan kişi sayısının da 183 bin 48 olduğu aktarıldı.