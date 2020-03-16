Suudi Arabistan'da corona virüs alarmı

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye Televizyonu'nda yer alan habere göre, Doğu Bölgesi Belediyesi, semt pazarları ile eğlence merkezlerinin, Cidde ve Riyad belediyeleri de eczane ve marketler haricinde alışveriş merkezlerinin kapatılmasına karar verdi.

Başkent Riyad'da dışarıya servis hizmeti haricinde lokantalar ile açık ve kapalı kafelerde yiyecek ve içecek tüketilmesinin yanı sıra parklar da dahil olmak üzere açık ve kapalı alanlarda toplanılması yasaklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 118'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, virüse yakalananlardan 3'ünün ülkede ikamet eden Filipin, Endonezya ve İspanya vatandaşları olduğu, 5'inin hastalarla temas kuran Suudi Arabistanlılar, 7'sinin İspanya, İngiltere, İran, Irak, Mısır ve İsviçre'den gelen vatandaşlar olduğu belirtildi.

Virüse yakalananlardan 3'ünün iyileştiği kaydedilen açıklamada, diğer hastaların tamamının karantina altında olduğu bilgisi verildi.