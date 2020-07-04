04.07.2020 - 19:03 | | AA
Suudi Arabistan’da corona virüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs nedeniyle bir günde 56 kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 56 can kaybının yaşandığı, ölü sayısının 1858’e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 4 bin 128 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 205 bin 929’a çıktığı aktarıldı.
Suudi Arabistan’da toplam iyileşen hasta sayısının da 143 bin 246 olduğu ifade edildi.