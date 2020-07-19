MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Suudi Arabistan'da corona virüs ölümleri artıyor
ABONE OL
19.07.2020 - 18:00 | | AA

Suudi Arabistan'da corona virüs ölümleri artıyor

Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 39 artarak 2 bin 486'ya yükseldi.

Suudi Arabistan'da corona virüs ölümleri artıyor

 

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 504 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 486'ya, vaka sayısının ise 250 bin 920'ye çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 197 bin 735 olduğunu bildirdi.

19 Temmuz 2020 Günün Özeti Milliyet'teGünün öne çıkan haberlerini sizler için derledik.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır'da ihale kavgası! 1'i ağır 8 yaralı

Diyarbakır'da ihale kavgası! 1'i ağır 8 yaralı

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

2 acil tıp uzmanı doktoru darbeden sanığa beraat!

2 acil tıp uzmanı doktoru darbeden sanığa beraat!

Sıradaki Haber