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26.07.2020 - 18:20 | | AA

Suudi Arabistan'da corona virüs ölümleri artıyor

Gelen son dakika haberine göre; Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 30 artışla 2 bin 733'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da corona virüs ölümleri artıyor

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 733'e ulaştı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 1968 artarak 266 bin 941'e çıktı.

Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 220 bin 323 oldu.

Çanakkale'de 5 ayrı noktada yangınTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çanakkale'de 5 farklı noktada aynı anda orman yangını çıktığını belirterek soru işaretlerinin olduğunu belirtti. Pakdemirli, 'Yangına 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personelle müdahale ediliyor' dedi.
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