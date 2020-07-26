Suudi Arabistan'da corona virüs ölümleri artıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 733'e ulaştı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 1968 artarak 266 bin 941'e çıktı.

Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 220 bin 323 oldu.