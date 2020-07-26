26.07.2020 - 18:20 | | AA
Suudi Arabistan'da corona virüs ölümleri artıyor
Gelen son dakika haberine göre; Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 30 artışla 2 bin 733'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 733'e ulaştı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı da 1968 artarak 266 bin 941'e çıktı.
Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 220 bin 323 oldu.
Çanakkale'de 5 ayrı noktada yangınTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çanakkale'de 5 farklı noktada aynı anda orman yangını çıktığını belirterek soru işaretlerinin olduğunu belirtti. Pakdemirli, 'Yangına 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personelle müdahale ediliyor' dedi.