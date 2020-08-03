03.08.2020 - 18:08 | | AA
Suudi Arabistan'da corona virüs ölümleri sürüyor
Suudi Arabistan'da, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle son 24 saatte 32 kişi yaşamını yitirdi, 1258 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 2 bin 949'a yükseldiği bildirildi.
Ülkede toplam vaka sayısının 1258 artarak 280 bin 93'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının da 242 bin 53'e ulaştığı ifade edildi.
Bakan Koca'nın 'vaka az' dediği Edirne'ye, bayramda binlerce kişi akın ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, geçen haftalarda Edirne’nin son 5 gündür korona virüs salgının da vaka ortalamasının en düşük 5 il arasında yer aldığının açıklanmasının ardından, Kurban Bayramında başta İstanbul olmak üzere birçok ilden binlerce vatandaş ziyaret için soluğu Edirne’de aldı.