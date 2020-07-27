Suudi Arabistan'da corona virüste ölü sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 760'a ulaştı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 1993 artarak 268 bin 934'e çıktı.

Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 222 bin 936 oldu.