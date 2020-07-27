27.07.2020 - 21:57 | | AA
Suudi Arabistan'da corona virüste ölü sayısı artıyor
Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kaybı 27 artarak 2 bin 760'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 760'a ulaştı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı da 1993 artarak 268 bin 934'e çıktı.
Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 222 bin 936 oldu.
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebiMuğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında zanlıya keşif yapılması talebinin de bulunduğu dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Epözdemir, "Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır" dedi.