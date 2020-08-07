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07.08.2020 - 18:42 | | AA

Suudi Arabistan'da corona virüsten ölenlerin sayısı 3 bin 93'e yükseldi

Suudi Arabistan'da, corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 artarak 3 bin 93'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da corona virüsten ölenlerin sayısı 3 bin 93'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 38 kişi daha hayatını kaybetti ve 1567 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 93'e, vaka sayısı da 285 bin 793'e çıktı.

Ülke genelinde 1859 hastanın daha taburcu edilmesiyle, iyileşen kişi sayısı 248 bin 948'e ulaştı.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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