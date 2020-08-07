07.08.2020 - 18:42 | | AA
Suudi Arabistan'da corona virüsten ölenlerin sayısı 3 bin 93'e yükseldi
Suudi Arabistan'da, corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 artarak 3 bin 93'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 38 kişi daha hayatını kaybetti ve 1567 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 93'e, vaka sayısı da 285 bin 793'e çıktı.
Ülke genelinde 1859 hastanın daha taburcu edilmesiyle, iyileşen kişi sayısı 248 bin 948'e ulaştı.
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