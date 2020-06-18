Suudi Arabistan'da corona virüsten ölenlerin sayısı artıyor

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 757 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1139'a çıktığı, toplam vaka sayısının ise 145 bin 991 olduğu ifade edildi.

Hastalardan 2 bin 253'ünün daha tedavisinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 93 bin 915'e ulaştığı aktarıldı.