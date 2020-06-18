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18.06.2020 - 18:15 | | AA

Suudi Arabistan'da corona virüsten ölenlerin sayısı artıyor

Gelen son dakika haberlerine göre; Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1139'a çıktı.

Suudi Arabistan'da corona virüsten ölenlerin sayısı artıyor

 

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 757 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1139'a çıktığı, toplam vaka sayısının ise 145 bin 991 olduğu ifade edildi.

Hastalardan 2 bin 253'ünün daha tedavisinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının 93 bin 915'e ulaştığı aktarıldı.

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