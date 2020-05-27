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27.05.2020 - 18:48 | | AA

Suudi Arabistan'da corona virüsten ölümler artıyor

Yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 425'e yükselirken, Lübnan ve Libya'da vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan'da corona virüsten ölümler artıyor

 

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 taşıyan 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 425'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1815 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 78 bin 541'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 15 bin 22 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1161'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede kaydedilen virüs kaynaklı can kaybının 26, iyileşen hasta sayısının ise 692 olduğu duyuruldu.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 79'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede kaydedilen virüs kaynaklı vefat sayısının 3 olduğu kaydedildi.

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