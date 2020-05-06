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06.05.2020 - 18:59 | | AA

Suudi Arabistan'da covid-19 kaynaklı can kaybı 209'a çıktı

Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209'a yükseldi. Bahreyn ve Libya'da da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan'da covid-19 kaynaklı can kaybı 209'a çıktı

 

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son olarak 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 209'a çıktığı belirtildi.

Ülkede ayrıca 1687 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 31 bin 938 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar 6 bin 783 hastanın da sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede vaka sayısının 122 artarak 3 bin 842'ye çıktığını, 1860 kişinin ise hastalığı atlattığını açıkladı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 olduğu belirtilmişti.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişide daha virüs tespit edildiği, böylece ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 64'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3, iyileşen hasta sayısı ise 23 olarak açıklanmıştı.

İstanbul'da trafik havadan görüntülendiİstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde oluşan trafik havadan görüntülenirken, İBB'nin trafik haritası verilerine göre saat 18.00'de yoğunluk yüzde 31 seviyelerine ulaştı.
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