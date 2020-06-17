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17.06.2020 - 18:30 | | AA

Suudi Arabistan'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 1091'e yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1091'e çıktı.

Suudi Arabistan'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 1091'e yükseldi

 

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 919 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1091'e, toplam vaka sayısının ise 141 bin 234'e yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık, virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısının da 2 bin 122 artışla 91 bin 662'ye ulaştığını açıkladı.

Sedyedeki yaralıyı yumruklamışlardı, adliyeye sevk edildilerKaraman’da, 'yan baktığı' gerekçesiyle bıçakladıkları Osman B.'ye, götürüldüğü hastanede, sedyede taşındığı sırada yumrukla saldıran kardeşler İsmet G. (25) ve Murat G.(32), adliyeye sevk edildi.
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