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11.06.2020 - 18:14 | | AA

Suudi Arabistan'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 857'ye yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 artarak 857'ye çıktı.

Suudi Arabistan'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 857'ye yükseldi

 

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 733 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 857'ye, toplam vaka sayısının da 116 bin 21'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 2 bin 65 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildiren Bakanlık, böylece iyileşen toplam hasta sayısının 80 bin 19 olduğunu kaydetti.

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