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08.03.2020 - 23:17 | | AA

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verildi

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre Eğitim Bakanlığı, kararın kamu ve özel eğitim kurumlarını kapsadığını, okulların kapalı olduğu süre içinde de eğitimin sanal okullar üzerinden sürdürüleceğini açıkladı.

Haberde, eğitimin yeniden başlayacağı tarihin, Kovid-19 takip komitesinin değerlendirmesine göre belirleneceği kaydedildi.

Suudi Arabistan yönetimi, bugün ülkenin doğusunda Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Katif kentini, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya almış ve kentte bugünden itibaren 2 hafta boyunca eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Karantina altındaki Katif'te ihtiyati tedbirler artırılırken, bu kapsamda sağlık merkezleri, eczaneler, akaryakıt istasyonları ve güvenlik güçleri dışındaki devlet ve özel kurumlardaki çalışmalar da askıya alınmıştı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıklamıştı.

 

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