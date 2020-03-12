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12.03.2020 - 17:51 | | AA

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 45'e yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 45'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 45'e yükseldi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı 4 bin kişiye yapılan incelemeler sonucu virüs tespit edilen kişi sayısının 45'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tokalaşmama ve 50'nin üzerinde katılımın olduğu davetler düzenlememe çağrısında bulunuldu.

Virüsle mücadele kapsamında, Suudi Arabistanlılar ile ülkede ikamet edenlerin AB üyesi ülkeler, İsviçre, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Filipinler, Sudan, Etiyopya, Güney Sudan, Eritre, Kenya, Cibuti ve Somali'ye yapacağı seyahatler askıya alınmıştı.

Yine bu kapsamda sinema salonlarındaki film gösterimlerinin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısını 21 olarak açıklamıştı.

 

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