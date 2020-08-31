Suudi askerleri Suriye’de iddiası

Anadolu Ajansı geçen aralık ayında bir grup Suudi askerin Deyrizor bölgesindeki Ömer petrol sahasına ulaştırıldığını duyurmuştu. Suudi Arabistan, 9 ay sonra bölgeye ikinci kez asker gönderdi. Bölgedeki kaynaklar, 20 Suudi askeri danışmanın geçtiğimiz çarşamba ABD üssüne ulaştığını bildirdi. Suudi askerlerinin petrol sahasında çalışan Saudi Aramco’nun Suudi ve Mısırlı petrol uzmanlarını koruyacağı ileri sürüldü. Suudi askeri danışmanların gelişinin petrol sahasına sondaj makinelerini taşıyan yaklaşık 30 kamyonun Kuzey Irak üzerinden Suriye’ye gelişiyle aynı zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Suriye’de petrol bölgesine konuşlanan ABD güçlerinin varlığı bölgedeki Arap sivilleri rahatsız ediyor. Yerel halk birkaç kez ABD askerlerinin bölgeye girişini engellemek istemişti. Suudi askerlerin bu tepkiyi yumuşatması bekleniyor.