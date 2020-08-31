MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Suudi askerleri Suriye’de iddiası
ABONE OL
31.08.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Suudi askerleri Suriye’de iddiası

Suudi Arabistan’ın, Suriye’nin kuzeyine bir grup askeri danışman gönderdiği ileri sürüldü. Sayıları 20 olarak açıklanan Suudi askerlerin, Deyrizor yakınlarındaki Şeddadi’de ABD üssüne yerleştiği bildirildi.

Suudi askerleri Suriye’de iddiası
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Anadolu Ajansı geçen aralık ayında bir grup Suudi askerin Deyrizor bölgesindeki Ömer petrol sahasına ulaştırıldığını duyurmuştu. Suudi Arabistan, 9 ay sonra bölgeye ikinci kez asker gönderdi. Bölgedeki kaynaklar, 20 Suudi askeri danışmanın geçtiğimiz çarşamba ABD üssüne ulaştığını bildirdi. Suudi askerlerinin petrol sahasında çalışan Saudi Aramco’nun Suudi ve Mısırlı petrol uzmanlarını koruyacağı ileri sürüldü. Suudi askeri danışmanların gelişinin petrol sahasına sondaj makinelerini taşıyan yaklaşık 30 kamyonun Kuzey Irak üzerinden Suriye’ye gelişiyle aynı zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Suriye’de petrol bölgesine konuşlanan ABD güçlerinin varlığı bölgedeki Arap sivilleri rahatsız ediyor. Yerel halk birkaç kez ABD askerlerinin bölgeye girişini engellemek istemişti. Suudi askerlerin bu tepkiyi yumuşatması bekleniyor.

Ataşehir'de otomobil restorana girdiİstanbul Ataşehir'de aşırı suratli olduğu öne sürülen bir otomobil önce çöp konteynerine çarptı ardından cadde üzerindeki restorana daldı. Hızını alamayan araç dükkandan çıkıp bir başka dükkanın duvarına çarparak durabildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Mesajınız okuma azmimi artırdı’

‘Mesajınız okuma azmimi artırdı’

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Can kaybı 10’a yükseldi

Can kaybı 10’a yükseldi

Sıradaki Haber