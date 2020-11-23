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23.11.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Suudi Bakan: İlişkilerimiz mükemmel

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Suudi Bakan: İlişkilerimiz mükemmel

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud, “Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok” dedi. Al Suud, “Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz” diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
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