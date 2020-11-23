Suudi Bakan: İlişkilerimiz mükemmel

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud, “Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok” dedi. Al Suud, “Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz” diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.