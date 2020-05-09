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09.05.2020 - 07:00 |

Suudi prensten Hollywood hamlesi

Suudi Arabistan, koronavirüsü fırsata çevirmek için kolları sıvadı ve salgın nedeniyle ekonomik darboğaza düşen Hollywood şirketlerini satın almak için 320 milyarlık fonu devreye soktu

Suudi prensten Hollywood hamlesi

Suudi Arabistan’ın koronavirüs salgını sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşayan Hollywood şirketlerini satın almak için 320 milyar dolarlık varlığa sahip egemen servet fonu olan Kamu Yatırım Fonu’nu (PIF) devreye soktuğu ortaya çıktı. Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın emriyle PIF aracılığıyla etkinlik organizatörlüğü yapan Live Nation şirketinden 500 milyon dolarlık hisse alındığı açıklandı. Hollywood Reporter dergisi, Suudi Arabistan’ın Hollywood’daki yatırımlarını Ed Sheeran ve Madonna gibi isimlerle çalışan Warner Music Group’u satın almak için 12.5 milyar dolarlık teklifiyle genişletmeyi planladığını iddia etti.

İmaj değiştirecek

Öte yandan, Ekim 2018’de İstanbul’da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden bu yana Suudi Arabistan’ın ilk kez fon aracılığıyla bir Amerikan şirketinden hisse aldığı belirtildi. Salman’ın, Kaşıkçı’nın öldürülmesinden büyük zarar gören krallığın uluslararası imajını iyileştirmek için daha fazla adım attığı iddia edildi. Geçen yıl Aralık ayında başkent Riyad’da düzenlenen ve ABD’li yıldızların davet edildiği “MDL Beast” müzik festivalinin de krallığın yaptığı insan hakları ihlallerine karşı olumlu bir imaj sergilemek amacıyla düzenlendiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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