Suudi prensten Hollywood hamlesi

Suudi Arabistan’ın koronavirüs salgını sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşayan Hollywood şirketlerini satın almak için 320 milyar dolarlık varlığa sahip egemen servet fonu olan Kamu Yatırım Fonu’nu (PIF) devreye soktuğu ortaya çıktı. Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın emriyle PIF aracılığıyla etkinlik organizatörlüğü yapan Live Nation şirketinden 500 milyon dolarlık hisse alındığı açıklandı. Hollywood Reporter dergisi, Suudi Arabistan’ın Hollywood’daki yatırımlarını Ed Sheeran ve Madonna gibi isimlerle çalışan Warner Music Group’u satın almak için 12.5 milyar dolarlık teklifiyle genişletmeyi planladığını iddia etti.



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Öte yandan, Ekim 2018’de İstanbul’da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden bu yana Suudi Arabistan’ın ilk kez fon aracılığıyla bir Amerikan şirketinden hisse aldığı belirtildi. Salman’ın, Kaşıkçı’nın öldürülmesinden büyük zarar gören krallığın uluslararası imajını iyileştirmek için daha fazla adım attığı iddia edildi. Geçen yıl Aralık ayında başkent Riyad’da düzenlenen ve ABD’li yıldızların davet edildiği “MDL Beast” müzik festivalinin de krallığın yaptığı insan hakları ihlallerine karşı olumlu bir imaj sergilemek amacıyla düzenlendiği iddiaları ortaya atılmıştı.