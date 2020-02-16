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16.02.2020 - 19:36 | | AA

Suudilerden İsrail ve Filistin açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesi ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Filistinlilerle barış anlaşmasının imzalanmasına bağlı olduğunu söyledi.

Suudilerden İsrail ve Filistin açıklaması

 

56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Ferhan, İsrail merkezli Maariv Gazetesi muhabirinin, "yakın zamanda Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinde bir gelişmeye tanık olunup olunmayacağı" yönündeki sorusuna, "İsrail ile normalleşme Filistin koşullarına uygun barış anlaşmasının imzalanmasına bağlı." cevabını verdi.

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, önceki gün, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planında olumlu unsurlar bulunduğunu ve müzakerelerin temeli olabileceğini söylemişti.

Filistinli gruplar, Cubeyr'in açıklamasına tepki göstermişti.

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