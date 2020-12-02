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02.12.2020 - 16:09 | | AA

Sydney'de yıldırım düştü, tarihi kuleden alevler yükseldi

Avustralya medyası, hızı saatte 160 kilometreyi bulan rüzgarla birlikte gelen aşırı yağış sırasında düşen yıldırımların dehşete yol açtığını bildiriyor. 22 bini aşkın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı, büyük çaplı maddi hasar var.

Sydney'de yıldırım düştü, tarihi kuleden alevler yükseldi

Avustralya'nın Sydney kentinde yıldırım düşen tarihi bir binanın çan kulesinde yangın çıktı.

Ülke basınındaki habere göre, dün gece yarısı aşırı yağış, hızı 160 kilo metreye varan şiddetli rüzgarlar ve yıldırımlar Sidney ve civarındaki yerleşim alanlarını etkisi altına aldı.

Yetkililer, Sidney'de yıldırım düşen tarihi binanın çan kulesinde çıkan yangının kontrol altına alındığı ve can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Bölgede etkili olan aşırı yağış, şiddetli rüzgarlar ve yıldırımlar nedeniyle 22 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Afetten etkilenen bölgelerde ağaçlar devrilirken ev ve iş yerlerinde büyük çaplı hasarlar meydana geldi.

Enerji sağlayıcı şirket, kentin birçok bölgesine yeniden elektrik verilmeye başlandığını, kısa süre içerisinde tüm bölgelere elektrik hizmeti sağlanacağını açıkladı.

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