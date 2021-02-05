Tabutta sahtekârlık

Macquarie Üniversitesi’nden uzmanlar, mumya ve tabut üzerinde bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları ve radyokarbon işlemi yaptı.



‘Kurnaz tüccar’



Bu işlemlerin sonucunda mumyalanmış kadın bedeninin Milattan Önce 1200 yılına kadar uzandığı, tabutun ise Milattan Önce 1000 yılında yapıldığı tespit edildi. İngiliz kaşif Sir Charles Nicholson, söz konusu mumya ve tabutu Mısır’dan satın aldıktan sonra 1860’da Sidney Üniversitesi’ne bağışlamıştı. Uzmanlar, herhangi bir mumyanın kurnaz bir Mısırlı tüccar tarafından boş bir tabuta yerleştirildiğini düşünüyor.