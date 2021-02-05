MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tabutta sahtekârlık
ABONE OL
05.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Tabutta sahtekârlık

Avustralya’da Sidney Üniversitesi’nin ana kampüsünde Chau Chak Wing Müzesi’nde sergilenen bir mumyanın, 3 bin yıllık tabutta yer aldığı düşünülen soylu kadın olmadığı oraya çıktı.

Tabutta sahtekârlık

Macquarie Üniversitesi’nden uzmanlar, mumya ve tabut üzerinde bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları ve radyokarbon işlemi yaptı.

‘Kurnaz tüccar’

Bu işlemlerin sonucunda mumyalanmış kadın bedeninin Milattan Önce 1200 yılına kadar uzandığı, tabutun ise Milattan Önce 1000 yılında yapıldığı tespit edildi. İngiliz kaşif Sir Charles Nicholson, söz konusu mumya ve tabutu Mısır’dan satın aldıktan sonra 1860’da Sidney Üniversitesi’ne bağışlamıştı. Uzmanlar, herhangi bir mumyanın kurnaz bir Mısırlı tüccar tarafından boş bir tabuta yerleştirildiğini düşünüyor. 

Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına  askeri sevkiyat gerçekleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

PAK kapılarını açtı! En büyük ekip, 12 ilde hizmet verecek...

PAK kapılarını açtı! En büyük ekip, 12 ilde hizmet verecek...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet