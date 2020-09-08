Tacikistan Hakkında Bilgiler; Tacikistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Tacikistan bayrağı, üç yatay şeritten oluşur. Beyaz renk barış ve hoşgörü politikasını, yeşil renk ise tarımı simgeler. Bayrağın ortasında bir taç ve 7 yıldız bulunur. Yıldızlar ve taç, ülkenin gücünü, bağımsızlığını ve birliğini temsil eder. Tacikistan'ın 1953 - 1991 yılları arasında kullandığı bayrakta taç yerine orak çekiç simgesi yer almaktaydı. Ülke beş bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerin isimleri Pamir Dağları, Ferghana Vadisi, Katategin, Zeravshan ve Khatlon'dur. 143.100 kilometre kare yüz ölçümüne sahip ülkede toplam 18 şehir bulunuyor. Ek olarak ülkede köyden büyük şehirden küçük olan ve nahiye adı verilen çok sayıda yerleşim bölgesi yer almaktadır. Tacikistan'ın en kalabalık ve büyük şehirleri, Duşanbe, Kocand, Pank, Kulob, İsfara ve Parkhar'dır. Ülkede en fazla yetiştirilen ürünler arasında pamuk, kavun, susam ve tahıl gelir. Yer altı kaynakları bakımından zengin olan Tacikistan'da altın, çinko, kalay, antimon ve uranyum gibi değerli madenler çıkarılmaktadır.



Tacikistan Nerededir?



Orta Asya'da yer alan ülkenin denize kıyısı yoktur. Sınır komşuları Çin, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan ve Pakistan'dır. Coğrafi konumu itibariyle ülkenin genelinde karasal iklim hakimdir.



Tacikistan Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Açıklanan tahmini rakamlara göre Tacikistan'ın nüfusu 9.537.645'tir. Ülken nüfusunun %95'lik kısmını Tacikler oluşturur. Etnik dağılımda Çinliler, Özbekler, Kırgızlar ve Türkmenler de yer alıyor. Tacikistan'da ortalama yaşam süresi erkeklerde 68, kadınlarda 73'tür.



Tacikistan'ın Başkenti Neresidir?



126.6 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan Duşanbe, Tacikistan'ın hem başkenti hem de en büyük şehridir. Şehirde en çok çıkarılan maden, petrol; en çok yetiştirilen tarım ürünü ise buğdaydır. Nüfusu yaklaşık 780 bin olan Duşanbe, dokuz kardeş şehri bulunuyor. Kardeş şehirlerden bazıları (Türkiye) Ankara - (İran) - Tahran, (Rusya) Sankt Petersburgh ve (Amerika Birleşik Devletleri) Colorado'dur. Duşanbe, aynı zamanda Tacikistan'ın en çok turist çeken illerinin başında geliyor. Birçok tarihi yapıya ve doğal güzelliğe sahip olan ülkede en çok ziyaret edilen yerler şunlardır: Tacikistan Milli Müzesi, Duşanbe Tiyatrosu, Vahdet Sarayı, Ulusal Gelenekler Müzesi, Rudai Park ve İsmoili Somoni Anıtı. Ülkenin en büyük üniversitelerinden biri olan Tacikistan Milli Devlet Üniversitesi de başkentin sınırları içerisinde yer alıyor.



Ülkenin en büyük şehri ise Hucend'dir. Sovyetler Birliği döneminde Leninabad ismini alan kentte tarım, ticaret ve tarih turizmi gelişmiştir. Arbob Pazarı ile ünlüdür. Sughd Region Tarih Müzesi ve Somoni Park da bu kentte yer alır.



Tacikistan'ın önemli diğer yerleşim bölgeleri ve illeri: Gharm, İsfara, Tursunzoda, Hisor, Kairakum, Sarband, Vahdal, Dusti, Nurek, Vose, Gafurov, Hamadoni ve Rasulov.



Tacikistan'ın Para Birimi Nedir?



Orta Asya ülkesinin para birimi Tacikistan Somonisi'dir. Ülke 1991 yılında bağımsızlığını ilan etse de, Ruble 2000 yılına kadar tedavülde kalmıştır. En küçük madeni para 1 Somoni, en büyük banknot ise 500 Somoni'dir.



Tacikistan'da Konuşulan Diller



Ülkenin resmi dili Tacikçedir. Tacikçe, Farsçanın bir lehçesi olduğu için bu dille benzerlikler taşır. Birçok etnik grubun bir arada yaşadığı Tacikistan'da Rusça da yaygın olarak konuşuluyor. Ülkenin bazı okullarında Rusça dışında, Özbekçe ve Kırgızca da öğretilmektedir.



Tacikistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Tacikistan Cumhuriyeti, coğrafi konumu itibariyle ülkemizden iki saat ileridedir.