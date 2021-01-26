26.01.2021 - 07:00 |
Taciz skandalı sonrası görevden alındı
Güney Kore’de cinsiyet eşitliğini savunan Adalet Partisi’nin lideri Kim Jong-cheol, partisinden milletvekili olan Jang Hye-young’a cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkınca görevinden alındı.
Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bae Bok-joo, kendisine Kim’in Jang’a cinsel tacizde bulunduğunun bildirildiğini belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Suçlamayı kabul eden Kim ise, partisinden en ağır cezayı alması gerektiğini vurgulayarak “Mağdurdan ve Adalet Partisi’ni destekleyen herkesten tekrar özür dilerim. Kaba cinsel dürtülerimi değiştirmek için çok çalışacağım” dedi. Jang ise cinsel şiddetin kaldırılması için birlikte çalıştığı kendi partisinin başkanı tarafından insanlık haysiyetinin aşağılanmasının acı verici olduğunu ifade etti.
Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.