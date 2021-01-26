MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Taciz skandalı sonrası görevden alındı
ABONE OL
26.01.2021 - 07:00 |

Taciz skandalı sonrası görevden alındı

Güney Kore’de cinsiyet eşitliğini savunan Adalet Partisi’nin lideri Kim Jong-cheol, partisinden milletvekili olan Jang Hye-young’a cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkınca görevinden alındı.

Taciz skandalı sonrası görevden alındı

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bae Bok-joo, kendisine Kim’in Jang’a cinsel tacizde bulunduğunun bildirildiğini belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Suçlamayı kabul eden Kim ise, partisinden en ağır cezayı alması gerektiğini vurgulayarak “Mağdurdan ve Adalet Partisi’ni destekleyen herkesten tekrar özür dilerim. Kaba cinsel dürtülerimi değiştirmek için çok çalışacağım” dedi. Jang ise cinsel şiddetin kaldırılması için birlikte çalıştığı kendi partisinin başkanı tarafından insanlık haysiyetinin aşağılanmasının acı verici olduğunu ifade etti.

    Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Duyulmuş şey değil! Boşanan ailede çift DNA şoku...

    Duyulmuş şey değil! Boşanan ailede çift DNA şoku...

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet