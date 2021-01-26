Taciz skandalı sonrası görevden alındı

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bae Bok-joo, kendisine Kim’in Jang’a cinsel tacizde bulunduğunun bildirildiğini belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Suçlamayı kabul eden Kim ise, partisinden en ağır cezayı alması gerektiğini vurgulayarak “Mağdurdan ve Adalet Partisi’ni destekleyen herkesten tekrar özür dilerim. Kaba cinsel dürtülerimi değiştirmek için çok çalışacağım” dedi. Jang ise cinsel şiddetin kaldırılması için birlikte çalıştığı kendi partisinin başkanı tarafından insanlık haysiyetinin aşağılanmasının acı verici olduğunu ifade etti.