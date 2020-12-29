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29.12.2020 - 07:00 |

‘Taht Oyunları’ndan zehirli intikama!

Çin’de mobil oyun şirketi Yoozoo’nun patronu Lin Çi (39) aracıyla işten eve dönerken aniden rahatsızlanınca hastaneye gitti. Ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Geliştirdiği “Game of Thrones - Winter is Coming” (Taht Oyunları - Kış Geliyor) adlı dijital oyunuyla tanınan firma da Lin Çi’nin öldüğünü duyurdu.

‘Taht Oyunları’ndan zehirli intikama!

Doktorlar, Lin Çi’nin zehirlenerek öldürüldüğünü bildirince polis soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Yoozoo’nun personellerinden Şü soyadlı kişi gözaltına alındı.

Bir personele suçlama

Lin Çi’nin sorun yaşadığı Şü’ye mobbing uyguladığı, maaşını düşürerek onu işten çıkmaya zorladığı ifade edildi. Buna karşılık da Şü’nün geleneksel bir Çin çayına zehir karıştırarak patronunu zehirlediği öne sürüldü. “Dijital ekonomi liderleri” listesinde yer alan Lin Çi, son yıllarda 1 milyar doları aşan kişisel servetiyle Çin’in dolar milyarderleri arasında yer almıştı. Zehirlenerek katledilen iş adamı, Çin’in bol kazançlı oyun pazarının yıldızlarından biriydi ve işlerinin iyi gitmesiyle film sektörüne de girmişti.

 

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