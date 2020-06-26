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26.06.2020 - 10:07 |

Takip uygulaması 100 bini aşkın kişiden kendilerini izole etmelerini istedi

İngiltere'deki tartışmalı uygulama, söz konusu rakamı üç haftada belirledi. Koronavirüs testi pozitif çıkan insanların dörtte birine ulaşılamayan uygulamada, ayrıca corona virüs artışları da görülmüyor.

Takip uygulaması 100 bini aşkın kişiden kendilerini izole etmelerini istedi

İngiltere'de koronavirüs takip uygulamasıyla son üç haftada 100 binden fazla kişiden kendilerini izole etmeleri istendi.

Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) test uygulaması ve takip sistemiyle koronavirüse yakalanmış kişilerle yakın teması olan kişilerle bağlantıya geçilerek kendilerini izole etmeleri gerektiği söylendi.

Ancak mayıs ayının ortasında devreye giren uygulamayla ilgili halen sorunlar var.

Koronavirüs testi pozitif çıkan insanların dörtte birine uygulamadan ulaşılamıyor.

Aynı zamanda uygulamadaki verilere göre son altı hafta içinde tedbirlerde gevşemeye gidilmesine rağmen koronavirüs vakalarının sayısında artışın görülmediği kaydedildi.

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