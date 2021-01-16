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16.01.2021 - 23:34 | | AA

Tansiyon düşmüyor! Fransa yangın yerine döndü

Fransa'da vatandaşlar tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısına karşı protestolar düzenledi, özgürlüklerinin korunması için yürüyüş yaptı. Güvenlik güçleri kendilerine kar topu fırlatan göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde organize edilen protestolarda göstericiler, güvenlik güçlerinin görüntülerinin sosyal mecralarda yayımlanmasını yasaklayan yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.

Binlerce gösterici, Daumesnil Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na "Polis her yerde, adalet hiçbir yerde", "Polis devleti gösteri yapmamızı engelleyemez" sloganları attı.

Polis, gösteri alanında konser düzenleme girişiminde bulunan gruba müdahale ederek ekipmanlarına el koydu.

Tansiyon düşmüyor Fransa yangın yerine döndü


Güvenlik güçleri kendilerine kar topu fırlatan göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Ligi gibi kuruluşların öncülüğünde ülke genelinde 80'den fazla gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

Mart ayında senatoda ele alınacak genel güvenlik yasa tasarısının 22. maddesi polislerin ve jandarmanın gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanmasını içeriyor.

Tansiyon düşmüyor Fransa yangın yerine döndü


Tasarıda, polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisi genişletilirken, gösteriler sırasında helikopter ya da insansız hava araçlarının çektiği videoların yayınlanmasına da imkan tanınıyor.

Tansiyon düşmüyor Fransa yangın yerine döndü


Tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası verilmesini öngören 24. maddesinin, artan tepkiler üzerine yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Tansiyon düşmüyor Fransa yangın yerine döndü


Fransa’da “küresel güvenlik” yasası protestoları devam ediyorFransa'da binlerce kişi, yoğun kar yağışına rağmen 80 farklı kent ve kasabada sokaklara dökülerek, tartışmalı “küresel güvenlik” yasasını protesto etti.
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