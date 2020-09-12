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12.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Tansiyonu düşürmek için susmaları yeter’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye aleyhindeki sözlerine ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi’nin (MED7) ardından yayımlanan bildiriye Türkiye’den sert tepkileri geldi.

‘Tansiyonu düşürmek için susmaları yeter’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin, diplomasi ve askeri alanda Yunanistan’a gereken cevapları her zaman verdiğini belirterek şunları kaydetti: “Fransa’yı dürüst davranmaya davet edelim. Çünkü Fransa’nın 1978’de Manş Denizi’nde İngiltere ile yapmış olduğu deniz sınırlarıyla ilgili anlaşmada, adalarla ilgili benimsedikleri ilkeler Türkiye’nin savunduğu tezlerle aynı.Mutabık kaldığı tezlerin, tam aksini bugün Akdeniz’de ve adalar denizinde savunmaya kalkıyor. Bunun adı ikiyüzlülüktür. Bir NATO müttefiki olarak, Fransa’nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini bekliyoruz. Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Siz, binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz’de bir rol kapmaya çalışıyorsunuz. Hangi hakla? Sizin kıyınız, temsil yetkiniz var mı? Yok. Bunun provokasyondan başka, insanları tahrik etmekten başka bir şey olmayacağını herkesin dikkatine sunuyorum” dedi. Akar, şunları söyledi: “Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler tarihte olduğu  gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter. Bu arada, komşumuz Yunanistan’ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması, bu  uğurda Yunanistan’ın meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyor, bunu kendilerine hatırlatıyoruz.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Macron, haddini bilmelidir. Akdeniz’de gerilimi tırmandıran üsluptan ve tavırdan vazgeçmelidir” dedi.

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
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