03.02.2020 - 08:30 |
Tanzanya'da ayinde izdiham: 20 ölü, 40 yaralı
Tanzanya'nın kuzeyindeki bir stadyumda cumartesi gece geç saatte gerçekleştirilen kilise ayini sırasında meydana gelen izdihamda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Uluslararası ajansların gün ağarınca servis ettiği fotoğraflar şoke etti.
Tanzanya'nın kuzeydoğusunda Moshi şehrinde, gece saatlerinde bir stadyumda yüzlerce kişi kilise ayini için toplandı. Ayin için stadyuma giriş yapılırken izdiham meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, izdihamda 5’i çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Yetkililer, ayine binlerce kişinin katılması ve havanın da karanlık olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.