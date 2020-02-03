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03.02.2020 - 08:30 |

Tanzanya'da ayinde izdiham: 20 ölü, 40 yaralı

Tanzanya'nın kuzeyindeki bir stadyumda cumartesi gece geç saatte gerçekleştirilen kilise ayini sırasında meydana gelen izdihamda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Uluslararası ajansların gün ağarınca servis ettiği fotoğraflar şoke etti.

Tanzanya'da ayinde izdiham: 20 ölü, 40 yaralı

Tanzanya'nın kuzeydoğusunda Moshi şehrinde, gece saatlerinde bir stadyumda yüzlerce kişi kilise ayini için toplandı. Ayin için stadyuma giriş yapılırken izdiham meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, izdihamda 5’i çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yetkililer, ayine binlerce kişinin katılması ve havanın da karanlık olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Tanzanyada ayinde izdiham: 20 ölü, 40 yaralı

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