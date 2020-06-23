‘Tarafsız ve şeffaf olacağım’

Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde yaptığı kabul konuşmasında, kendisini Genel Kurul Başkanı seçen üye ülkelere teşekkür ederek, “Sizlerin güvenine ve desteğine mazhar olmaktan büyük onur duyuyorum. Üstelik bu saygın görevi, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 75. yıl dönümünde üstlenecek olmak da bir ayrıcalık. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bana olan güveni, teveccühü ve kesintisiz desteği için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BM Genel Kurulu’na başkanlık edecek ilk Türk vatandaşı olmanın kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu dile getiren Bozkır, şöyle devam etti: “Genel Kurul Başkanı olarak görevim boyunca Birleşmiş Milletler üyelerinin tamamını temsil edeceğim. Her bir grubun ve üyelerinin beklenti ve görüşleri, benim için eşit derecede önemli ve kıymetli olacaktır.”

Üç temel unsur

BM üyelerine başkanlık etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Bozkır, “Başkanlığımın temel ilkeleri tarafsızlık, etkinlik, şeffaflık ve ayrım gözetmeme olacaktır. Görev sürem boyunca, Birleşmiş Milletlerin üç temel unsuru olan, barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarına, eşit ve dengeli biçimde önem vereceğim. Bu kavramların, Birleşmiş Milletler binasının dışındaki dünyayla olan bağlantısını gözden kaçırmayacağım” diye konuştu.