27.12.2020 - 07:00 |
Tarihçinin vahşetine sadece 12.5 yıl hapis!
Rusya’da öğrencisi ve sevgilisi Anastasya Yeşçenko’yu (24) öldürüp cesedini parçalayan tarih profesörü Oleg Sokolov’a (64) sadece 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi!
Sokolov, Kasım 2019’da Yeşçenko’yu aralarında geçen tartışmanın ardından öldürmüş, cesedini parçalara ayırmıştı. Kız arkadaşının parçalarını St. Petersburg’daki nehre atan Sokolov, yakalanmasının ardından suçunu kabul etmişti. St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tarih Enstitüsü öğretim üyesi ve dünyanın sayılı Napolyon Bonapart uzmanlarından Sokolov’a, cinayet işlemesinden önce Fransa’nın en yüksek düzeyli nişanı “Legion d’honneur” verilmişti.