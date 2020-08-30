Tarihi anlar! 'Daha iyi bir dünya için' dediler ve...

Kanada’da bir süredir polise ayrılan ödeneklerin kesilmesini talep eden büyük protesto gösterileri düzenleniyor. Bu gösteriler kapsamında Montreal kentinde protestocular ülkenin ilk Başbakanı John A. Macdonald'ın bir heykelini devirdi. Macdonald’ın heykelinin yıkılması hareketi, pek çok grubun dayanışmasıyla düzenlendi. Yapılan gösteriden önce katılımcılara “Daha iyi bir dünya için mücadelede sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı savaşan herkesi bekliyoruz” şeklinde el ilanları dağıtıldı.

Montreal Belediye Başkanı Valerie Plante, heykelin devrilmesine tepki gösteren açıklamasında "Montreal şehir merkezinde meydana gelen ve John A. Macdonald heykelinin yıkılmasına yol açan vandalizm eylemlerini şiddetle kınıyorum. Bu tür eylemler kabul edilemez. Tolere edilemez" açıklamasını yaptı.

Kanada'nın ilk Başbakanı Macdonald’ın heykeli, ülkedeki sömürge geçmişini temsil ettiği için hararetli tartışmalara konu oldu. Protestocular heykellerin "geriye dönük değerleri temsil ettiğini ve kaldırılması gerektiğini" iddia etti.

Kanada'daki gösteriler dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, ABD’de polis şiddeti ile öldürülen George Floyd'un ölümüyle ateşlendi ve Kanada’da pek çok anıtın devrilmesini tetikledi.