Tarihi anlaşma

Afganistan’ın geleceği açısından çok önemli bir dönemeç dün geride bırakıldı. ABD ile Taliban temsilcileri, Afganistan’da barış sürecini başlatan anlaşmayı Katar’ın başkenti Doha’da imzaladı. “Afganistan’a Barışı Getirme Anlaşması” adı verilen anlaşma, yaklaşık iki yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Doha’daki Sheraton Hotel’de düzenlenen törenle imzalandı. Anlaşmaya, ABD adına ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza attı. Doha’daki imza törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılırken, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.



Afganistan’da 19 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek anlaşmaya göre, ABD, 135 gün içinde Afganistan’daki askerlerinin sayısını 8 bin 600’e indirecek. ABD ve müttefikleri, Taliban’ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek. Taliban anlaşmada “Afganistan’ın bir daha radikal gruplar için bir sığınak olmayacağı” sözü veriyor ve Kabil yönetimiyle görüşmelere başlama taahhüdünde bulunuyor.



ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Taliban ve Afganistan hükümeti taahhütlerini yerine getirirse, Afganistan’daki savaşı bitirmek adına güçlü bir yolumuz olur ve askerlerimizi ülkemize geri getirebiliriz” ifadelerini kullandı. Söz konusu anlaşma ve ortak bildirideki taahhütlerin El-Kaide ve DAEŞ de dahil tüm terör örgütlerinden arınmış yeni bir Afganistan’da kalıcı barış adına önemli adımları içerdiğine işaret eden Trump, “Kendi gelecekleri için çalışmak Afgan halkının kendi çabasına bağlı olacak. Bu vesileyle Afgan halkını, bu fırsatı ülkeleri için barış ve yeni bir gelecek için kullanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise, anlaşmanın kalıcı bir barışla sonuçlanması için hala çok ciddi çalışmalar yürütülmesi ve fedakarlıklar yapılması gerektiğini söyledi. Pompeo, Taliban’ın Afgan hükümetiyle masaya oturmayı kabul etmesi gerektiğini belirtti ve askerlerinin Afganistan’dan çekilme hızının Taliban’ın yapacaklarına bağlı olacağını belirtti. Taliban delegasyonundan Abdül Gani Baradar ise Afganistan’da 40 yıldır süren acıya son vermekte kararlı olduklarını vurguladı. Afganistan Cumurbaşkanı Eşref Gani de anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Gani, ABD ve Taliban’ın imzalayacağı anlaşmanın Afganistan’da kalıcı bir ateşkesi tesis etmesini umduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise Afganistan’ın başkenti Kabil’e gitti.





