Tarihi kaplıcayı yaşatma mücadelesi

Avusturya-Macaristan imparatoru Franz Joseph’in 1852’de buranın “kıtadaki en güzel tatil yeri” olduğunu söylemesiyle elitlerin uğrak yeri olan, ancak 1989’da Romanya’da sistemin değişmesiyle çürümeye terk edilen kaplıcaların onarımı için mimar Oana Chirila ile arkadaşı Cristina Apostol dernek kurdu. Gönüllü 25 mimarlık öğrencisiyle çalışan ikili, tarihi kaplıcayı onarmak için 75 bin euro bağış topladı. Grup tam restorasyon için 12 milyon euro gerektiğini söyledi.