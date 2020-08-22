Tarihi keşif dünyada manşet

Brüksel’den yayın yapan uluslararası haber sitelerinden Politico.eu, olayı, “Türkiye, Karadeniz’de doğal gaz bulduğunu doğruladı, Akdeniz’de de aramalara devam edeceğini taahhüt etti” başlığıyla yayınladı.
Alman Bild gazetesi, Karadeniz’deki keşif haberini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Millet için yeni bir dönem” sözlerini aktardı.
Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt da, “Türkiye, topraklarında büyük miktarda doğal gaz buldu” ifadelerini kullandı.
ABD’de yayın yapan The Wall Street Journal gazetesi, gelişmeyi, “Türkiye ekonomide büyük doğal gaz keşfine güveniyor” başlığıyla duyurdu. l ANKARA AA
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.