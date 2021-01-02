Tarihi New York malikanesinde 30 yıldır kira vermeden yaşıyor

ABD'nin New York şehrindeki malikanenin bakımını üstlenen adam, tarihi yapıda 30 yıldır hiç kira vermeden yaşıyor.

81 yaşındaki Roy Fox, şehrin Queens bölgesindeki Jamaica semtinde yer alan ve tarihi alan olarak kabul edilen King Malikanesi'nde yaşıyor.

Yaklaşık 2 bin 43 metrekarelik malikanede yaşayan adam, üstlendiği bakım işleri için maaş almıyor, malikane de kaldığı için de kira ödemiyor.

300 yıllık malikane, ABD Anayasası'nı imzalayan 5 kişiden biri olan Rufus King'e ait.

King'in iki oğlundan Charles King Columbia College'ın başkanlığına getirilirken, diğer oğlu John Alsop King de New York valiliği yapmıştı.

1980'lerde Fox'un o dönemki eşinin patronu, malikanenin bakımını üstlenecek, bunun karşılığında da malikanede yaşayacak birinin arandığını söylemişti. Fox da işe başvuru yaparak kabul edilmiş, görkemli evde yaşayıp çalışmaya başlamıştı.

Öte yandan, Fox malikanede tek başına kalmıyor. Süper Kedi adını verdiği kedi dostu da yaklaşık 1,5 senedir ona eşlik ediyor.

Adamın yaşadığı bölümde yemek odası, mutfak, ofis, bir banyo ve iki yatak odası bulunuyor.

29 odalı malikanenin bir kısmı müze olarak kulanılıyor fakat Kovid-19 nedeniyle şu anda ziyaretçilere kapalı.

Kaynak: Independent Türkçe