Tatbikatta patlama

Güney Kore'de ordunun düzenlediği tatbikatta bir patlama meydana geldi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, ülkenin güney kıyısı açıklarında yapılan tatbikat sırasında devriye teknesinde el bombası patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada 2'si ağır 6 denizcinin yaralandığı ve tedavi altına alındıkları bildirildi.

Askeri yetkililer, "Donanma, olaydan hemen sonra kıyıdaki ve denizdeki atış talimini durdurdu. Şimdi de kazanın nedenini araştırıyor." açıklamasını yaptı.